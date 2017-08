Presidente afegão agradece "compromisso duradouro" a Trump no Afeganistão

Lusa 22 Ago, 2017, 11:22 | Mundo

"Estou agradecido ao Presidente Trump e aos norte-americanos por esta confirmação de apoio aos nossos esforços para atingir a autonomia e a luta conjunta para libertar a região da ameaça do terrorismo", afirmou Gani, num comunicado da presidência afegã difundido nas redes sociais.

Esta decisão de renunciar a qualquer retirada rápida "demonstra um compromisso duradouro do parceiro fundador no conflito internacional", disse.

Segundo Gani, a nova estratégia dos Estados Unidos no Afeganistão, anunciada poucas horas antes, coloca um ênfase particular no apoio ao exército afegão, nomeadamente, duplicar o número das tropas especiais e melhorar as forças aéreas.

"A aliança entre os Estados Unidos e o Afeganistão está mais forte do que nunca no objetivo de acabar com a ameaça do terrorismo. (...) O fortalecimento das nossas tropas deve mostrar aos talibãs e a outros que não conseguem alcançar uma vitória militar", disse Gani.

O Presidente afegão observou que o objetivo último por detrás de todos os seus esforços é alcançar a paz.

"A paz continua a ser a nossa grande prioridade", disse o Presidente afegão.

Embora Trump não tenha precisado o número de militares a enviar pelos Estados Unidos, fontes do Congresso, citadas pela imprensa, estimaram em cerca de 4.000 os militares que vão engrossar as fileiras norte-americanas no país asiático.

Cerca de 8.400 soldados norte-americanos estão no Afeganistão como parte da operação de assistência e em tarefas antiterroristas.

A NATO, por sua vez, tem cerca de 13.000 elementos em trabalhos de apoio e capacitação no país, onde, segundo o relatório do inspetor especial para o Afeganistão (SIGAR) dos Estados Unidos, a guerra está "estagnada", com os rebeldes a controlar 40 % do país.