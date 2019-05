Presidente angolano afasta Carlos Saturnino da liderança da petrolífera Sonangol

Lusa08 Mai, 2019, 21:15 | Mundo

Segundo um comunicado divulgado pela Casa Civil do Presidente da República, o chefe de Estado exonerou, por decreto, "todas as entidades" que integram o conselho de administração da Sonangol, alegando "conveniência de serviço público" e "apoiado na Lei de Bases do Sector Empresarial Público".

A decisão surge numa altura em que o país vive uma crise de falta de combustíveis generalizada.