Presidente angolano assinala data com mensagem de união entre Angola e Portugal

Numa mensagem dirigida ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitando o povo português pela celebração do 46.º aniversário dessa efeméride, João Lourenço destaca a importância do acontecimento "que resultou dos esforços e da luta gloriosa de angolanos e portugueses" e desencadeou mudanças que conduziram à democracia, em Portugal, e à independência de Angola e de outros países africanos de expressão portuguesa.

"Neste momento crítico que o mundo atravessa, por motivos que se devem ao Covid-19, acredito que a conjugação de esforços entre Angola e Portugal, num contexto de observância das normas universalmente estabelecidas pelos organismos especializados, ajudar-nos-ão, com base na união de todas as nações, a fazer face com êxito às adversidades atuais", sublinha o chefe do Estado angolano.

João Lourenço faz também referência às "intensas" relações de amizade, de cooperação e de solidariedade entre os dois países nas últimas quatro décadas.

"Estou convencido que o alto nível de compreensão recíproca da realidade de cada um dos nossos Países, contribuirá para que continuemos a pôr em marcha no presente e no futuro, iniciativas práticas e permanentes que conduzam ao estreitamento contínuo das nossas relações bilaterais", diz a mensagem.