Presidente angolano convoca Conselho da República para terça-feira

De acordo com a informação, divulgada na página do vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, o objetivo da reunião é "avaliar o impacto da covid em Angola, fundamentalmente, no plano epidemiológico e da economia".

É a terceira vez que este órgão de consulta do Presidente da República se reúne para discutir o tema, depois das sessões de maio e março, "precedidas todas elas por importantes decisões do chefe de Estado, com vista a travar a propagação do novo coronavírus e diminuir o impacto da covid-19 na vida das famílias angolanas e da economia nacional".

O Conselho da República integra o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República e líderes de partidos políticos com assento parlamentar e outras entidades convidadas.

Na terça-feira termina o período de 30 dias de vigência do último decreto presidencial com medidas relativas à situação de calamidade pública devido à pandemia de covid-19, incluindo uma cerca sanitária em Luanda até ao dia 08 de setembro.

Angola conta atualmente com 2.981 casos de covid-19, dos quais 120 óbitos, 1.215 recuperados e 1.646 ativos, com quatro pessoas em estado crítico, 19 graves e 48 moderados.