Presidente angolano exonera embaixador em Lisboa

A exoneração de José Marcos Barrica, antigo ministro da Juventude e dos Desportos, é confirmada numa nota da Casa Civil do Presidente angolano, citada pela agência Lusa. O diplomata, sintetiza o mesmo texto, “havia sido nomeado para as funções que agora cessam em abril de 2009”.João Lourenço tomou posse como Presidente de Angola em setembro do ano passado. Desde então, exonerou e nomeou embaixadores para diferentes capitais.

c/ Lusa

A decisão de João Lourenço é conhecida num momento de tensão acrescida entre Lisboa e Luanda por causa do processo Fizz, que envolve o antigo vice-presidente da República de Angola Manuel Vicente.No início do ano, o próprio Chefe de Estado angolano deixava claro que as relações entre os dois países dependeriam “muito” do desfecho do processo de Manuel Vicente, encarando mesmo a postura da justiça portuguesa como “uma ofensa”.“Lamentavelmente [Portugal] não satisfez o nosso pedido, alegando que não confia na justiça angolana. Nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos esse tipo de tratamento e por essa razão mantemos a nossa posição", afirmava em janeiro João Lourenço.A defesa de Manuel Vicente alega que as matérias relativas ao antigo vice-presidente angolano teriam de caber à justiça do país africano, invocando mecanismos de cooperação enquadrados quer pelo Direito Internacional, quer pelos direitos internos.