Presidente angolano felicita António Costa por "vitória expressiva nas urnas"

Lusa07 Out, 2019, 17:40 | Mundo

"Felicito @antoniocostapm pela vitória expressiva vitória nas urnas. Angola continuará a trabalhar consigo no reforço dos laços de amizade e de cooperação entre Angola e Portugal. Votos de sucesso na governação", escreveu o chefe de Estado angolano na plataforma social Twitter.

O PS foi o partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos, segundo os resultados finais provisórios.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90% dos votos e 77 deputados.

Neste momento, e sendo que faltam apenas contar os votos dos círculos da Europa e de Fora da Europa, o PS regista 36,65% dos votos (106 deputados eleitos), o PSD 27,9% (77), o Bloco de Esquerda 9,67% (19), o PCP/PEV 6,46% (12), o CDS-PP 4,25% (5), o PAN 3,28% (4).

Os partidos Iniciativa Liberal, Chega e Livre garantiram um deputado, cada, na próxima legislatura, com, respetivamente, 1,3%, 1,29% e 1,09% dos votos.