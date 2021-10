Presidente angolano felicita José Maria Neves pela eleição

Na sua mensagem, João Lourenço referiu que a vitória alcançada nas últimas eleições, realizadas no domingo passado, confirma a confiança do povo "nas suas qualidades de liderança fortemente comprometida com o desenvolvimento de Cabo Verde e com a melhoria das condições gerais da vida dos cabo-verdianos".

"Quero, por isso, expressar o desejo de que continuemos a trabalhar juntos para que as relações entre Angola e Cabo Verde se elevem a um nível que corresponda aos interesses e anseios dos nossos respetivos povos", sublinhou o chefe de Estado angolano na sua mensagem.

João Lourenço manifestou-se convencido de que José Maria Neves, "empreenderá esforços no sentido de realizar, o mais amplamente possível, os grandes anseios ao progresso e desenvolvimento do povo cabo-verdiano".

O Presidente angolano manifestou ainda os "melhores votos de bem-estar pessoal e de sucessos na nobre missão de chefe de Estado".

José Maria Neves, professor universitário e antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, de 61 anos, foi eleito, à primeira volta, nas eleições presidenciais de domingo, com 51,5% dos votos, de acordo com dados do apuramento provisório.

Apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), atualmente na oposição, José Maria Neves será o quinto Presidente da República de Cabo Verde, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o seu segundo e último mandato.

Carlos Veiga, também antigo primeiro-ministro, que se candidatou com o apoio do Movimento para a Democracia (MPD), no poder e da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), obteve cerca de 42,6% dos votos e falhou a eleição para Presidente da República pela terceira vez.