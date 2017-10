Presidente angolano manifesta solidariedade para apoiar vítimas

Lusa20 Out, 2017, 12:47 | Mundo

Em nota da Presidência da República angolana divulgada hoje, João Lourenço expressou ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, o apoio de Angola para que, "de algum modo, se ajude a minimizar o sofrimento das vítimas".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia do fogo.