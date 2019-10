Presidente angolano nomeia administração que irá privatizar Angola-Telecom

Lusa09 Out, 2019, 11:31 | Mundo

João Lourenço assinou e fez publicar um decreto "a nomear um novo conselho de administração para a empresa Angola-Telecom-EP, em resultado da conclusão do processo de reestruturação desta, com a finalidade de viabilizar a sua capitalização e de dotá-la de condições de atratividade tendo em vista a sua posterior privatização", anuncia a Presidência angolana, numa nota de imprensa divulgada hoje.

Com Adilson Miguel dos Santos, foram também nomeados para o novo conselho de administração da Angola-Telecom outros quatro administradores: Miguel Cazevo, António Sercal; Mandela Nsito Barros e Inocência Natália dos Santos.

Angola conta atualmente com três operadoras de telecomunicações. A Unitel lidera o mercado, com cerca de 80% de quota, à frente da Movicel, que tem um peso de cerca de 20% e a Angola Telecom com uma posição residual.

O Governo angolano abriu, entretanto, no final de setembro uma nova fase de candidaturas para atribuição de uma quarta licença a uma operadora de telecomunicações, que decorre até ao dia 08 de novembro, depois do primeiro concurso, lançado em novembro de 2017, ter sido anulado.