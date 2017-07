Presidente angolano partiu hoje para Espanha em visita privada

Lusa 03 Jul, 2017, 14:04 | Mundo

A nota de imprensa distribuída hoje refere que o chefe de Estado angolano deixou Luanda com destino a Barcelona, Espanha, em cumprimento da sua agenda pessoal previamente estabelecida.

O chefe de Estado angolano esteve 28 dias em Espanha, em maio, também em visita privada, ausência que suscitou, na altura, vários rumores sobre o seu estado de saúde.

José Eduardo dos Santos recebeu hoje cumprimentos de despedida do vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, do presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, e de membros do Governo e Presidência da República.