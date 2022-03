Presidente angolano realiza visita de Estado de quatro dias a Cabo Verde

A Presidência cabo-verdiana anunciou em comunicado que a visita de 13 a 16 de março de João Lourenço a Cabo Verde ocorre em retribuição à que José Maria Neves efetuou a Angola, em janeiro, naquela que foi a sua primeira visita de Estado ao estrangeiro, dois meses após tomar posse.

"Constitui mais um testemunho das históricas relações de fraternidade e amizade entre os povos angolano e cabo-verdiano", frisou a mesma fonte.

Durante a sua estada na capital do país, o chefe de Estado angolano vai manter um encontro com o seu homólogo cabo-verdiano, vai fazer uma intervenção numa sessão especial na Assembleia Nacional e terá um encontro com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, com quem vai assinar vários acordos de cooperação.

Ainda na Praia, João Lourenço vai receber as chaves da cidade, das mãos do autarca Francisco Carvalho, deporá uma coroa de flores no Memorial de Amílcar Cabral e realiza uma visita à Fundação Amílcar Cabral.

Depois da Praia, o Presidente angolano vai viajar para o Mindelo, na ilha de São Vicente, onde vai visitar pontos de interesse económico, como a empresa de conservação de pescado Frescomar e a Estação de Produção de Água dessalinizada, e vai também receber as chaves da cidade.

A visita de João Lourenço a Cabo Vede, prosseguiu a Presidência cabo-verdiana, sublinhando que vem contribuir para a consolidação das relações de amizade e cooperação entre os dois países.

"E conferir ao relacionamento bilateral uma dimensão consentânea à longa história comum, à intensa sintonia cultural e ao excelente entendimento político que sempre vigorou entre Angola e Cabo Verde", lê-se na nota.

João Lourenço será acompanhado na visita pela primeira-dama, Ana Dias Lourenço, pelos ministros das Relações Exteriores e dos Transportes e por altos funcionários da Presidência da República de Angola.

"A presença do Presidente angolano em Cabo Verde vem confirmar a vontade das partes em elevar as excelentes relações existentes, para uma autêntica parceria estratégica entre os dois países", terminou a nota da Presidência cabo-verdiana.

Angola exerce neste momento a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), sucedendo precisamente a Cabo Verde.

João Lourenço foi um dos chefes de Estados presentes na Praia em 09 de novembro na tomada de posse de José Maria Neves como novo Presidente da República de Cabo Verde, após a eleição à primeira volta em 20 de outubro.