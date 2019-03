Presidente argelino à beira do "impeachment"

RTP27 Mar, 2019, 16:03 / atualizado em 27 Mar, 2019, 16:51 | Mundo

A Aliança Nacional para a Democracia (RND), partido coligado no Governo com a FLN, emitiu um comunicado com a assinatura do seu dirigente, o recém-demitido primeiro-ministro Ahmed Ouyahia, pedindo "a demissão do presidente (...) com o objectivo de agilizar o período de transição".





Entretanto, o chefe de Estado Maior do Exército e vice-ministro da Defesa, general Ahmed Gaid Salah, dissera ontem numa comunicação teledifundida que chegou a altura de desencadear um processo constitucional para interditar e substituir o presidente. A declaração de Salah é considerada especialmente significativa, por se ter tratado, até há pouco tempo, de um lealista pró-Bouteflika.







Segundo o general, citado em The Guardian , "é necessário, e mesmo imperativo, adoptar uma solução para sair desta crise que responda às legítimas exigências do povo argelino, e que respeite e observe a Constituição e as garantias de soberania do Estado".



Dois dias antes, a FLN tinha retirado o seu apoio à proposta de Bouteflika no sentido de uma "conferência de diálogo nacional". O porta-voz do partido, Hocine Khaldoun, comentou a proposta no domingo afirmando: "Do que nós precisamos é de um presidente eleito".





Bouteflika, agora com 82 anos e com sequelas graves de um ataque cardíaco, anunciara a intenção de candidatar-se a um quinto mandato consecutivo na Presidência da República, nas eleições que estavam agendadas para abril deste ano. Assim completaria 20 anos na Presidência.







Contudo, a vaga de manifestações contra a sua recandidatura levou-o a cancelar a realização das eleições, sem indicar nova data. Entretanto, ele próprio vai permanecendo no cargo, sem haver qualquer indicação de que pretenda sair, e quando. Os manifestantes que reclamavam uma eleição presidencial sem Bouteflika, voltaram às ruas protestando por terem, afinal, Bouteflika sem nova eleição presidencial.