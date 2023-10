Presidente arménio confirma presença em cimeira de Granada

"Confirmamos a nossa participação na reunião de Granada", cidade do sul de Espanha, disse Nikol Pashinian no Parlamento arménio, lamentando que a reunião que estava prevista com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, não aconteça, por ausência deste do encontro que deveria ajudar a procurar soluções para o conflito em Nagorno-Karabakh.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também decidiu não participar nesta reunião, tal como o seu homólogo do Azerbaijão, seu aliado político.

A presença de Aliyev foi tida como certa, depois de ter concordado em reunir com o primeiro-ministro arménio, para tentar aproximar as posições dos dois países após a escalada do conflito em Nagorno-Karabakh.

Mas o presidente azeri acabou por decidir em sentido contrário, alegando a injustiça de posições de líderes europeus face ao conflito.

Erdogan, que tem sido historicamente um aliado fundamental do Azerbaijão, também não comparecerá, mas fontes diplomáticas turcas evitam atribuir a ausência a motivos de natureza política e dizem que o Presidente tem uma agenda preenchida, nomeadamente com uma reunião com membros do seu partido, marcada para sábado.

Inicialmente, a Turquia não apareceu neste formato de reunião que tinha sido previsto para o encontro com a Arménia, onde aparecem representadas a União Europeia, a França e a Alemanha, mas estes dois últimos países levantaram muitas resistências à participação de Ancara.

Baku considera que qualquer formato que tenha presença francesa também não é aceitável, admitindo apenas regressar a um modelo tripartido, com a presença do Azerbaijão, da Arménia e da União Europeia, que tem liderado a mediação com a ajuda do presidente da Conselho da União Europeia, Charles Michel.