Presidente brasileiro diz que Marcelo Rebelo de Sousa lhe confirmou a compra de seis aviões da Embraer

"Durante minha visita a Lisboa, o Presidente português confirmou a compra de seis aviões da @embraer. Mais investimentos no Brasil", escreveu Michel Temer na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Num vídeo publicado na mesma rede social, Michel Temer reiterou a informação: "em Portugal nós tivemos a confirmação da compra dos seis aviões da Embraer, cinco aviões mais um. Um avião cargueiro KC390, um avião moderníssimo".

O Presidente brasileiro efetuou em Portugal uma escala em viagem para a China, para participar numa visita oficial à China e ainda na cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que decorre em Pequim entre os dias 03 e 05 de setembro.

A declaração do Presidente brasileiro vem na sequência do anúncio no passado dia 27 de julho pelo Governo português sobre o início de negociações com a Embraer para a compra de cinco aeronaves militares KC-390, usadas também para combate a incêndios florestais.

A resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República, com efeitos imediatos, refere "até cinco aeronaves KC-390, com opção de mais uma", e ainda a respetiva sustentação logística e um simulador de voo (fullflight simulator CAT D), para instalação e operação em território nacional.

A resolução do Conselho de Ministros determina ainda a elaboração, até finais de outubro, ou no prazo máximo de três meses, de um relatório detalhado que "identifique todos os aspetos relevantes e necessários à introdução do novo sistema de armas KC-390 na Força Aérea, com as possíveis opções para decisão final, incluindo as decorrentes da negociação com a Embraer, respetivos cronogramas, custos associados e com o objetivo de se atingir a Capacidade Operacional Inicial (Initial Operational Capability - IOC) até ao final de 2021".

O ministro da Defesa é, segundo o diploma, quem dirige as negociações com a Embraer e as negociações com outras entidades e quem constitui uma equipa - com representantes nomeados pelo Ministro das Finanças, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pelo Ministro da Economia - responsável pelo relatório.

Portugal esteve envolvido no projeto de desenvolvimento e produção do KC-390, um compromisso reforçado em 2011 pelo ministro da Defesa e a Embraer, num acordo visando uma potencial aquisição por Portugal de aeronaves KC-390, nomeadamente mediante o acompanhamento pela Força Aérea do desenvolvimento de configuração da aeronave.