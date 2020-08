Presidente cessante do Governo Regional do Príncipe acredita que a ilha fica em boas mãos

O presidente cessante do Governo Regional do Príncipe despediu-se publicamente dos principenses, após mais de uma década no cargo e diz que vai deixar a política ativa. Parte com a convicção de deixar uma ilha mais confiante e aberta ao mundo e acredita que Filipe Nascimento é o homem certo para o futuro do Príncipe.