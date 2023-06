Presidente cessante do parlamento timorense pede união aos líderes políticos

"Os desafios exigem comportamentos políticos construtivos. Conjugar vontades políticas, dos líderes e das instituições, com perspetivas críticas, fundamentadas com medidas essenciais", afirmou no parlamento.

Aniceto Guterres Lopes referiu-se à importância dos ciclos eleitorais e recordou que os cidadãos depositaram confiança em cinco partidos para "dar continuidade à vida constitucional e ordem constitucional" através do Parlamento Nacional.

"A 21 de maio o povo confirmou a confiança em cinco partidos, confiança na representatividade democrática, para articular as preocupações do povo. Desejo sucesso para todos os deputados da 6.ª legislatura, que saibam atuar com solidez e firmeza até ao fim do mandato em 2028", considerou.

Na sessão plenária que marca o fim da 5.ª e o início da 6.ª legislatura, Aniceto Guterres Lopes referiu-se ao contexto atual, notando que ainda que "os desafios sejam os mesmos e haja um aparente interesse comum", nem sempre se evidência "consistência política".

A sessão inaugural começou com apenas 64 deputados, dada a ausência de Taur Matan Ruak, ainda primeiro-ministro e cabeça de lista do PLP, o único dos deputados eleitos que não assumiu o mandato.

A sua substituição no cargo é feita por Abel dos Santos, o seguinte nome na lista do PLP.

A sala do plenário foi reconfigurada, com os 31 deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) a ficarem do lado esquerdo da mesa, os seis do Partido Democrático (PD) ao centro e a oposição - 19 da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), cinco do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e quatro do Partido Libertação Popular (PLP) do lado direito.

Uma configuração que coloca os líderes dos dois maiores partidos, Xanana Gusmão do CNRT e Mari Alkatiri da Fretilin, em extremos opostos da sala do plenário.