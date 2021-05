Presidente cessante do Supremo Tribunal da Guiné-Bissau entende "frustrações" do chefe de Estado

"Compreendo a frustração daquilo que se passou no Supremo Tribunal quanto à apreciação do contencioso eleitoral das eleições presidenciais", afirmou o juiz conselheiro Paulo Sanhá, quando questionado pela Lusa sobre as críticas que lhe foram dirigidas na terça-feira pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Mas, salientou Sanhá, "não é a direção do Supremo Tribunal que decide, é um órgão colegial e a maioria é que vence" e "os acórdãos que saíram foram por unanimidade e em um acordo é que houve voto vencido".

Num discurso proferido terça-feira na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Umaro Sissoco Embaló disse que a "ética do serviço público, o valor da transparência e o imperativo responsável" foram "gravemente atingidos no mandato dos titulares, que cessaram funções, sobretudo, no período crítico que se seguiu à segunda volta das eleições presidenciais".

"O Supremo Tribunal de Justiça tentou substituir-se à Comissão Nacional de Eleições [CNE], fez tudo para destruir a credibilidade da CNE, onde pessoas de bem são responsáveis, tentou quebrar a confiança que os guineenses tinham e têm nessa instituição chave na construção do nosso Estado de Direito democrático", sublinhou Umaro Sissoco Embaló.

Para o juiz conselheiro Paulo Sanhá, a direção do Supremo Tribunal Justiça fez o seu trabalho.

"É natural que, estamos na justiça, alguém possa discordar com a decisão do Supremo Tribunal. É assim. Alguém tem de discordar sempre, nem toda a gente pode estar de acordo, é como o futebol, ou o desporto em geral, é o árbitro que contribuiu para a derrota ou jogador que não jogou bem", afirmou.

Questionado sobre a necessidade de criação de um Tribunal Constitucional no país, o juiz conselheiro disse ser "indispensável".

"Neste momento, de facto, justifica-se a criação do Tribunal Constitucional, que vai ocupar-se do julgamento de casos jurídico-políticos. É importantíssimo, que os nossos políticos, ou a nossa assembleia, pense nisso o mais rápido possível, porque tem de haver especialização", afirmou.

Paulo Sanhá explicou que nem todos os juízes do Supremo Tribunal de Justiça têm "condições de apreciar casos ou litígios constitucionais".

"É bom que haja um Tribunal Constitucional", advogou.