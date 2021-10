Presidente checo internado de urgência após receber primeiro-ministro derrotado

Contra todas as sondagens e projeções à boca das urnas, o chefe do Governo perdeu.



O movimento do milionário populista Andrej Babis foi derrotado pela coligação de centro-direita, por um escassa margem de 0,6 pontos percentuais.



Há uma semana, Babis foi um dos nomes envolvidos na investigação Pandora Papers por ter comprado uma propriedade de 19 milhões de euros no sul de França , através de uma sociedade offshore.



Durante a campanha eleitoral, o primeiro-ministro negou as acusações de evasão fiscal.