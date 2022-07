Presidente chinês avisa Biden: quem brinca com o fogo pode queimar-se

A ameaça implícita relaciona-se com Taiwan. No telefonema de 2 horas, o chefe de Estado chinês aconselhou os EUA a respeitarem o princípio de uma China única e reafirmou que Pequim se opõe à independência de Taiwan e à interferência de forças externas no território.