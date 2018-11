Presidente chinês disputa influência dos EUA em visita inédita às Filipinas

Lusa20 Nov, 2018, 08:49 | Mundo

Xi Jinping percorreu uma passadeira vermelha ao chegar a Manila, a última paragem de um périplo por três nações asiáticas, onde se tem comprometido a financiar a construção de infraestruturas e defendido o livre comércio, parte de uma disputa por influência com Washington.

O líder chinês aterrou no aeroporto de Manila procedente do Brunei, onde na segunda-feira realizou uma visita de Estado, depois de ter participado, no fim de semana, na cimeira anual do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na Papua Nova Guiné.

"Faço esta visita com o objetivo de manter uma discussão profunda com o Presidente [filipino] Rodrigo Duterte, sobre como elevar a nossa cooperação em todos os níveis, sob as novas circunstâncias", afirmou Xi, num comunicado difundido na véspera da visita.

Xi Jinping definiu a atual relação entre os dois países como um "arco-íris depois da chuva" desde a eleição de Duterte, em junho de 2016.

Os dois chefes de Estado vão reunir hoje em Malacañang, a sede da presidência filipina.

Nos últimos meses, vários membros do gabinete de Duterte admitiram que os dois países negoceiam um acordo de exploração conjunta em águas disputadas no mar do Sul da China.

Funcionários do Governo de Manila citados pela agência The Associated Press revelaram, no entanto, que Rodrigo Duterte deverá assinar um acordo no âmbito do projeto internacional de infraestruturas lançado por Pequim "Uma Faixa, Uma Rota", mas que não deverá aceder a propostas para exploração de óleo e gás em águas disputadas no mar do Sul da China.

O Tribunal Permanente de Arbitragem, com sede em Haia, concedeu em 2016 a soberania das águas às Filipinas, que inclui várias ilhotas e atóis ocupados pela China, apesar dos protestos de Manila.

Sob a presidência de Duterte, no entanto, as Filipinas têm sido mais permissivas, face ao crescente investimento chinês no país.

O porta-voz da presidência filipina, Salvador Panelo, afirmou hoje que Duterte abordará com Xi os 24 mil milhões de dólares (cerca de 20.900 milhões de euros) em investimentos e empréstimos que Pequim prometeu às Filipinas há dois anos, mas que executou apenas uma pequena parte até à data.

"É o melhor momento para que o Presidente exerça pressão sobre o Presidente chinês", afirmou Panelo à rede de televisão filipina ABS-CBN.

Antes de reunir com Duterte, Xi vai prestar homenagem perante o monumento a José Rizal, o herói nacional das Filipinas, de origem chinesa, que combateu pela independência do país face a Espanha.

O Presidente chinês tem ainda prevista uma reunião com a presidente da Câmara dos Representantes, Gloria Macapagal Arroyo, e um encontro com a comunidade chinesa em Manila.