Presidente chinês elogia laços com França face às "incertezas globais"

"As duas partes devem desenvolver incessantemente as relações bilaterais e responder às incertezas do mundo com relações estáveis", afirmou Xi Jinping, numa mensagem vídeo transmitida durante uma cerimónia em Pequim para assinalar o aniversário.

Em 1964, por iniciativa do general Charles de Gaulle, a França tornou-se o primeiro grande país ocidental a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China.

Esta decisão, ousada na altura, é regularmente citada pelos responsáveis chineses como um exemplo de diplomacia independente.

Os Estados Unidos esperaram até 1979 para estabelecer relações diplomáticas com Pequim.

No regresso de uma visita à China, em abril, o Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu à UE "para não seguir" Washington na questão de Taiwan, posição que suscitou críticas no Ocidente, mas foi muito bem acolhida na China.

Taiwan, com uma população de 23 milhões de habitantes, é objeto de uma rivalidade amarga entre Pequim, que reivindica a soberania sobre um território que não controla, e Washington, o principal aliado e fornecedor de armas da ilha.