Presidente chinês presente no aniversário da transferência da administração de Macau

Pequim, 14 dez 2019 (Lusa) - O Presidente chinês, Xi Jinping, vai participar, na próxima semana, nas celebrações do 20.º aniversário da transferência da administração de Macau de Portugal para a China e reunir com as autoridades locais, informou hoje a imprensa estatal.