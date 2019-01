Presidente chinês reúne-se com alto responsável norte-coreano em Pequim

Lusa28 Jan, 2019, 08:50 | Mundo

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano liderou uma delegação de funcionários do governo e artistas da Coreia do Norte, numa visita à capital chinesa, como parte dos esforços para fortalecer as relações bilaterais.

No domingo, Ri Su-yong e Xi Jinping assistiram a um espetáculo artístico norte-coreano, detalhou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

"Esta visita é uma atividade de intercâmbio cultural importante para implementar o consenso alcançado por ambas as partes, bem como um evento significativo na celebração do 70.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia Norte)", disse Xi, citado pela agência.

"A China está disposta a trabalhar com a RPDC para implementar o importante consenso alcançado pelas duas partes, a fim de beneficiar ainda mais os dois povos e contribuir para a paz mundial, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade", acrescentou Xi, que foi acompanhado pela mulher, Peng Liyuan.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou este mês Pequim, num esforço para acertar estratégias com o único grande aliado, antes de uma segunda cimeira com o Presidente norte-americano, Donald Trump, no próximo mês.

Kim reafirmou o seu compromisso e disposição em compartilhar com a China a evolução das negociações com os EUA.

Kim e Trump reuniram-se, em Singapura, no ano passado, num encontro histórico que ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), na sequência dos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica beligerante de Washington.

No entanto, desde a cimeira em Singapura houve pouco progresso real no desarmamento nuclear.

Washington exige que Pyongyang apresente dados detalhados sobre o arsenal nuclear, enquanto Pyongyang diz que já fez o suficiente e que está na altura de os EUA aliviarem as pesadas sanções internacionais que isolaram a economia norte-coreana.

A China é o maior aliado diplomático e o principal parceiro comercial da Coreia do Norte.