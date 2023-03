Pequim e Moscovo confirmam. Xi Jinping visita a Rússia na próxima semana

(em atualização)



"A convite do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, o presidente Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado à Rússia, entre 20 e 22 de março", adiantou o Ministério chinês em comunicado.



Segundo Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, aquela que será a primeira deslocação de Xi Jinping a solo russo em quase quatro anos visará, em parte, promover “a paz”. Todavia, da capital chinesa não sai qualquer referência direta à guerra na Ucrânia: o mesmo porta-voz apontou para uma lacónica troca de impressões sobre importantes temas regionais e internacionais, o robustecimento da “confiança bilateral” e o aprofundamento das “parcerias económicas”.



Xi Jinping e Vladimir Putin avistaram-se pela última vez em setembro, no Uzebequistão, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.



A visita do líder chinês a Moscovo acontece depois de Pequim ter divulgado, no mês passado, um plano de 12 pontos tendo em vista uma “resolução política para a crise da Ucrânia”, olhando à proteção das populações civis e ao respeito mútuo pela soberania. Iniciativa rapidamente desvalorizada pela generalidade das chancelarias ocidentais.Na quinta-feira, um alto diplomata chinês renovou o apelo a negociações entre russos e ucranianos durante uma conversa telefónica com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.





Estados Unidos e demais aliados da NATO questionam a credibilidade do plano chinês, uma vez que este não é acompanhado por uma clara condenação, por parte de Pequim, da invasão da Ucrânia, que continua a ser classificada pelo Kremlin como uma “operação militar especial”.