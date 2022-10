Presidente cipriota aproveita visita de Marcelo e pede mais pressão sobre a Turquia

EPA

O presidente do Chipre pede mais pressão internacional para resolver os problemas do país com a Turquia. Uma mensagem deixada num encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, naquela que é a primeira visita oficial de um presidente português a território cipriota, como conta a enviada especial da Antena 1 Joana Carvalho Reis.

Outro dos temas discutidos no encontro entre presidentes foi o impacto económico da guerra na União Europeia.



Marcelo elogia medidas excecionais, em tempos excecionais, referindo-se à Comissão Europeia, que promete criar mais financiamentos europeus para investimentos em infraestruturas no setor energético.



O presidente da República regressa no domingo a Portugal.