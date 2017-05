Presidente croata pede adesão a Schengen e afirma ambição de aderir ao euro

Lusa 18 Mai, 2017, 14:11 | Mundo

"Queremos integrar-nos no Espaço Schengen, abrir as nossas fronteiras, especialmente com os nossos vizinhos, Hungria e Eslovénia ", declarou Kolinda Grabar-Kitarovic, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente português, na Presidência da República da Croácia, em Zagreb.

Sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa disse: "Nós compreendemos a vossa preocupação com a adesão ao Espaço Schengen, e apoiamos a vossa presidência [da União Europeia], num ano crucial para a Europa, 2020".

Segundo o Presidente português, esse ano será "crucial porque se segue ao termo das negociações com o Reino Unido" e "porque coincide com a transição para um novo quadro comunitário de apoio".

A Presidente croata agradeceu o apoio de Portugal à futura presidência da União Europeia e, questionada sobre a adesão da Croácia à moeda única, respondeu: "Neste momento, não cumprimos as condições necessárias para aderir à zona euro".

"Com certeza, uma das razões que contribuem é o facto de termos, em dois anos e meio, três governos diferentes. Mas temos a ambição e já fomos dando alguns passos, cumprindo algumas condições para, de um modo mais rápido, aderirmos à zona euro", completou.

O Presidente português iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias à Croácia, que é o mais recente membro da União Europeia, à qual aderiu em 2013.