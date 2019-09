Presidente da África do Sul promete ação contra violência de género

RTP06 Set, 2019, 14:31 | Mundo

Diante de milhares de pessoas reunidas em frente ao Parlamento da Cidade do Cabo, Ramaphosa prometeu agir contra as violências de género que têm inundado o país. “Basta, iremos agir.” O Presidente ainda declarou que “os homens que matam e violam devem passar o resto da vida na prisão.”







A África do Sul é um dos países mais violentos do mundo e as mulheres são as principais vítimas. Apenas no mês passado, mais de 30 mulheres foram mortas pelos seus companheiros, segundo Maite Nkoana-Mashabane, ministra das Mulheres.







Manifestações nas ruas e nas redes sociais #AmINext

Esta onda de violência levou mulheres de todo o país a juntarem-se nas ruas para se manifestarem pelo segundo dia consecutivo. Na quarta-feira, algumas centenas de mulheres já tinham manifestado contra a "epidemia de feminicídio" no país, no início de uma reunião do Fórum Económico Mundial sobre a África na Cidade do Cabo.





Cyril Ramaphosa concluiu que "o Parlamento tem de declarar um estado de emergência".







No dia 24 de agosto, uma estudante de 19 anos da Universidade da Cidade do Cabo, Uyinene Mrweyanda, foi violada e agredida até à morte a caminho dos correios. Poucos dias depois, no dia 30 de agosto, a campeã de boxe sul-africana Leighandre Jegels, de 25 anos, foi assassinada a tiro. O namorado, um agente da polícia, é o presumido culpado.Também nas redes sociais as mulheres exprimem o seu receio e revolta face a estes acontecimentos. Através da hashtag #AmINext (“Serei a próxima”), demonstram o medo que têm de sair à rua.No ano passado, a África do Sul registou um aumento de 6,9% no número de assassinatos, com uma média de 57 por dia.