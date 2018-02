Partilhar o artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC Imprimir o artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC Enviar por email o artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC Aumentar a fonte do artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC Diminuir a fonte do artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC Ouvir o artigo Presidente da África do Sul pronuncia-se na quarta-feira sobre demissão - ANC

Tópicos:

Africano, Jacob Zuma, Joanesburgo,