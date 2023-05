Presidente da Argélia em Portugal para reforçar cooperação

No primeiro ato oficial, Tebboune é recebido de manhã pelo Presidente português, depois de prestadas honras militares na Praça do Império. Na agenda de hoje está igualmente prevista uma deslocação à Câmara Municipal de Lisboa, onde receberá as chaves da cidade, e um jantar oficial oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio Nacional da Ajuda.A visita de Abdelmadjid Tebboune surge na sequência da realização, na semana passada, em Argel, da 6.ª sessão do Grupo de Trabalho Conjunto de Cooperação Económica Luso-Argelina, em que o ministro da Economia e do Mar português, António Costa Silva, manifestou o desejo de Portugal quintuplicar o investimento na Argélia ao longo dos próximos cinco anos.Na quarta-feira, segundo e último dia da visita, Tebboune participa no Fórum Económico Portugal/Argélia, evento promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).