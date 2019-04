Presidente da Argélia sai após 20 anos de liderança

Na segunda-feira chegou a dizer que sairia no fim de abril mas esta terça-feira o ministro da defesa pediu a demissão imediata, e disse que não acreditava nas intenções do presidente.



A pressão do ministro da defesa e do povo que há várias semanas protestava nas ruas, como conta a jornalista Carolina Soares, foram decisivos para Bouteflika resolver sair.



Chega ao fim o reinado de Abdelaziz Bouteflika. Desde 1999 que estava à frente dos destinos da Argélia.