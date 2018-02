Presidente da Argentina diz ser "frustrante e doloroso" não encontrar submarino desaparecido

Lusa17 Fev, 2018, 08:34 | Mundo

"É frustrante e doloroso que, tendo passado tanto tempo, não tenhamos conseguido encontrar o submarino nem os seus tripulantes", afirmou numa conferência de imprensa Mauricio Macri a propósito das buscas.

O chefe de Estado garantiu que a Argentina vai prosseguir com as buscas, lamentando, contudo, não poder garantir que encontrem o submarino.

"Temos estado sempre, desde o primeiro dia, a refletir sobre a situação e a avaliar alternativas", assegurou.

O submarino ARA San Juan tinha zarpado em 13 de novembro do porto de Ushuaia, onde participou em manobras de treino integrado, e regressava à base, no Mar de Prata.

Horas depois perdeu-se toda a comunicação com o aparelho e duas agências internacionais registaram na zona "um incidente consistente com uma explosão", que se admitiu poder estar relacionado com o desaparecimento do submarino.

Na quarta-feira, o Governo argentino anunciou que oferece 98 milhões de pesos (cerca de 4,9 milhões de dólares) a quem forneça informação e dados úteis para encontrar o submarino.

"O que eu me comprometi com os familiares temos cumprido, dar uma recompensa para que os profissionais em buscas no mundo com a melhor tecnologia venham", adiantou Mauricio Macri.

O Presidente da Argentina referiu-se, ainda, à ajuda internacional recebida para encontrar o submersível, considerando que o mundo ofereceu apoio ao país "como nunca aconteceu na história".

"Foi a operação de busca mais importante da história da Humanidade, com a participação de muitos países, mas lamentavelmente o mar é enorme e o submarino é muito pequeno", afirmou, esclarecendo que apenas a Rússia continua a colaborar para o localizar.

A procura pelo submarino foi limitada a uma área de 430 quilómetros da costa da Patagónia.