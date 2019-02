Presidente da Assembleia Constituinte acusa Portugal de estar a pôr em "perigo a vida dos nacionais"

Alexandre Brito - RTP08 Fev, 2019, 09:46 / atualizado em 08 Fev, 2019, 09:47 | Mundo

Diosdado Cabello, considerado número dois do chavismo, muito próximo de Nicolás Maduro, lançou duras acusações a Portugal e outros países europeus durante um ato de recolha de assinaturas de condenação às sanções e ameaças contra o Governo.





estão a pôr em perigo a vida dos nacionais, portugueses e espanhóis". Em Arágua, o presidente da Assembleia Constituinte afirmou que "governos como os de Espanha, governos como o de Portugal que chamam abertamente a uma intervenção militar na Venezuela, e que são capazes de reconhecer um indivíduo, segundo eles, como presidente, e que pensam que podem dar-nos um ultimato,Filipe Silveira - RTP





"Eles estão a expor a vida dos seus nacionais aqui", continuou. "São mais de 600 mil que vivem na Venezuela. Não lhes importa para nada", questionou. "O que aconteceria a esses nacionais espanhóis, portugueses e alemães, se decidirem deixar a Venezuela e regressar aos seus países? Que aconteceria? Quais seriam as consequências para a economia deles lá? Abri-se-ia um buraco com toda a certeza. Mas eles preferem chamar uma intervenção militar e colocar em perigo a vida dos seus nacionais aqui na Venezuela".







Apontando para os Estados Unidos da América, Diosdado Cabello disse que "o império mais poderoso do mundo chama os seus aliados europeus para que o acompanhem numa loucura de invadir militarmente a Venezuela. O nosso povo, em perfeita união cívico militar, exige respeito, exige que respeitem o direito à autodeterminação dos povos".





Alertando ainda para o risco de um conflito militar, o presidente da Assembleia Constituinte - que é composta por simpatizantes do regime de Maduro - avisou "aos que pedem a invasão da Venezuela, bombardear a Venezuela", que "estão a pôr em perigo a sua própria vida. Quando os Estados Unidos decide bombardear os povos, as bombas caem nas escolas, em hospitais, em urbanizações, em bairros. Quando os Estados Unidos decidem bombardear povos não têm nenhum tipo de escrúpulos com isso".

Portugal diz que Maduro está em negação



Em Montevideu, onde participou na primeira reunião entre países europeus e latino-americanos sobre a crise na Venezuela, o ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou que "há um estado de negação do regime de Maduro que em nada auxilia o povo venezuelano. Pelo contrário, prejudica-o".





Augusto Santos Silva lamentava desta forma a atuação de militares venezuelanos que bloquearam uma ponte na fronteira com a Colômbia para impedir a entrada no país de ajuda humanitária. "Eu lamento profundamente", disse. Santos Silva: "Nem uma confrontação interna nem intervenção externa constituiriam qualquer solução"



A posição portuguesa, acrescentou o responsável dos Negócios Estrangeiros, é que "quando há um impasse político desta natureza, a solução razoável é devolver a palavra às pessoas através do voto. É nisso que estamos empenhados".





Sobre a reunião do Grupo de Contacto Internacional sobre a Venezuela, que no final apelou à realização "de eleições presidenciais livres", o ministro português dos Negócios Estrangeiros disse que existiram avanços, apesar de a Bolívia não ter subscrito a declaração final. "A composição plural do grupo é importante para que os contactos se façam com todos".





Santos Silva adiantou que este Grupo de Contacto Internacional pretende enviar uma missão técnica à Venezuela para ajudar no processo eleitoral e explorar a melhor forma de enviar ajuda humanitária. Um ponto de discórdia, uma vez que a Bolívia - que apoia Nicolás Maduro - , considera que antes do envio de ajuda humanitária os países europeus têm que levantar as sanções económicas e financeiras impostas. A Bolívia não assinou o comunicado final "por não se sentir representada na totalidade do seu conteúdo".





C/ Lusa



"Devia ser claro para o regime de Maduro que a União Europeia não é parte no processo político interno da Venezuela, embora haja mais de um milhão de cidadãos europeus na Venezuela", afirmou Santos Silva. "Somos muito claros em dizer que, do nosso ponto de vista, nem uma confrontação interna nem intervenção externa constituiriam qualquer solução. Pelo contrário, agravariam o sofrimento das pessoas".