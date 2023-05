Presidente da Bielorrússia em Moscovo para celebrações do Dia da Vitória

Além dele, estão também confirmadas as presenças do chefe de Estado do Quirguistão e do Presidente do Tajiquistão.



O Dia da Vitória vai ser assinalado na capital russa com restrições e segurança acrescida.



Depois do recente ataque com drones contra o Kremlin, o policiamento em Moscovo foi reforçado e a célebre marcha militar deverá acontecer em formato limitado.