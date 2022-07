Presidente da Bulgária pede ao terceiro partido para formar Governo

Apesar de serem escassas as hipóteses de sucesso do BSP, o seu líder Georgi Svilenski indicou que vai convidar as três formações da anterior coligação para uma nova tentativa.

Svilenski disse a Radev que fará todos os esforços para garantir um novo Executivo, porque a população necessita de calma e confiança, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Esta iniciativa surgiu após os dois principais grupos parlamentares -- o reformista Continuemos a Mudança (PP) e o GERB (centro-direita) -- terem falhado na tentativa de ultrapassar a mais recente crise no país balcânico, membro da União Europeia (UE) e da NATO e num contexto de crescentes tensões com a Rússia.

O derrube do governo pró-ocidental de Kiril Petkov, que assumiu funções em dezembro passado com um programa de tolerância zero à corrupção, poderá implicar legislativas antecipadas, com os analistas a admitirem um significativo reforço das forças nacionalistas e pró-russas no Parlamento.

Os socialistas indicaram que vão propor que o candidato a primeiro-ministro seja proveniente do Continuemos a Mudança (PP), pelo facto de constituir o maior grupo do hemiciclo.

No caso de falhanço das negociações, o Presidente deverá optar pela dissolução do Parlamento, designar um executivo de transição e anunciar a data do próximo escrutínio legislativo.

Neste caso, a votação deverá decorrer em outubro, no que serão as quartas eleições legislativas na Bulgária desde abril de 2021.

Os analistas políticos consideram que o desfecho eleitoral poderá agravar o impasse político que tem caracterizado o país mais pobre da UE e implicar o prosseguimento da instabilidade, numa situação de crise económica acentuada que poderá ainda comprometer a adoção do euro como moeda nacional, prevista para 2024.