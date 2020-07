Presidente da câmara abriu investigação ao incêndio na Catedral de Nantes

Foto: Stephane Mahe - Reuters

A presidente da Câmara de Nantes, Johana Rolland, anunciou um inquérito para apurar as causas do incêndio na Catedral de Nantes. Um dia triste para a cidade com o monumento gótico, outra vez, fustigado pelas chamas.