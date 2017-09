Presidente da Catalunha promete realização de referendo para "mudar a história"

RTP30 Set, 2017, 09:11 / atualizado em 30 Set, 2017, 09:39 | Mundo

Na capital catalã, os defensores do referendo e da independência da região permanecem mobilizados. Na noite de sexta-feira, dezenas de milhares de independentistas estiveram presentes no encerramento da campanha para o referendo que as autoridades espanholas já decretaram ser ilegal. A organização fala em mais de 70 mil presentes junto a Montjuic.

Reportagem de José Guerreiro - Antena 1

Fechar às 6h00 de domingo

No discurso de encerramento, o presidente do Governo da Catalunha garantiu que o referendo vai acontecer. “Vencemos os medos e as ameaças. Vencemos as pressões, as mentiras e as intimidações. Vencemos um estado autoritário que não nos queria deixar chegar aqui”, afirmou o líder catalão perante a multidão.“Nestes momentos tão intensos e emocionantes, sentimos que o nosso sonho está quase a ser cumprido”, afirmou. “Temos o direito de ser respeitos”, lançou.Na sexta-feira, grupos de defensores da realização do referendo começaram já a ocupar algumas escolas, onde pernoitaram filhos e pais. O objetivo é garantir que os edifícios estarão abertos no próximo domingo para acolher a votação.No entanto, a chefia da polícia regional da Catalunha deu ordem para que os centros de votação sejam fechados sem violência às 6h00 de domingo – três horas antes da hora prevista para o início do voto. A polícia começou já a dirigir-se a alguns locais públicos de votação para anunciar que serão encerrados no domingo.No dia do referendo, ostêm instruções para evitar o uso da violência. Os agentes devem identificar os presentes, fechar o centro de votação e apreender as urnas, os boletins e os computadores. Devem ainda pedir aos presentes para que saiam.Osdevem deixar claro que não é permitida a realização do referendo. Caso os presentes não saiam, a prioridade deve ser evitar a entrada de mais pessoas, mas permitir que quem queira sair o possa fazer.Na nota interna, o chefe da polícia catalã indica que os agentes da polícia regional não devem “em caso algum” recorrer ao bastão nos casos de “desobediência passiva”. Os agentes poderão “usar a força” para “fazer o acompanhamento de pessoas até ao exterior” ou “abrir caminho”.No dia 1 de outubro, deve imperar na polícia catalã a “contenção” de modo a contribuir para “a manutenção da paz social e da convivência”. Caso a situação se complique, a polícia catalã deve solicitar o apoio dae daA instrução da chefia dosabre uma exceção, permitindo o uso do bastão nos casos em que haja violência para com terceiros ou mesmo contra os próprios agentes. No entanto, o bastão só poderá ser usado contra “as pessoas que estão a provocar as agressões e nunca de uma forma generalizada”.A polícia catalã deve ter sempre em conta “as consequências de uma possível intervenção policial, evitando criar um problema maior”.Esta sexta-feira, a Agência Estatal de Proteção de Dados advertiu que os catalães que façam parte das mesas de voto poderão ser multados até 600.000 euros por utilização fraudulenta dos dados do censo eleitoral. A justiça pediu ainda à Google para que seja retirada uma aplicação para telemóvel que tem informação sobre o referendo.A um dia da data marcada para o referendo, Madrid e Barcelona mantêm as mesmas posições. Aassegura que a votação se vai realizar e apresentou já as urnas que serão usadas. O Governo catalão pretende abrir 5.200 mesas de voto em 2.315 locais distintos. Por sua vez, o Governo de Mariano Rajoy garante que não haverá referendo.