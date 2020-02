Presidente da CE "profundamente chocada" com tiroteios xenófobos na Alemanha

"É com grande tristeza que tenho pensado, hoje de manhã, nas famílias e entes queridos das vítimas, a quem quero expressar as minhas sinceras condolências. Hoje, partilhamos o vosso luto", escreveu a ex-ministra da Defesa da Alemanha na rede social Twitter.

Também o presidente do Conselho Europeu (que representa os 27 líderes da União Europeia), o belga Charles Michel, descreveu os ataques como "uma tragédia" e lamentou "a perda insana de vidas humanas".

"Após o terrível ataque, os nossos pensamentos estão com o povo de Hanau", publicou no Twitter o também ex-primeiro-ministro belga.

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, declarou-se "chocado e muito triste" com os acontecimentos registados no centro da Alemanha.

"Estamos unidos contra todas as formas de ódio e violência", escreveu na mesma rede social.

Os tiroteios ocorreram em dois bares de fumadores de cachimbo de água (shisha), o primeiro cerca das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no centro de Hanau -- a cerca de 20 quilómetros de Frankfurt -, e o outro pouco tempo depois, noutra zona da cidade.

O suspeito fugiu, mas foi encontrado, na mesma noite, morto na sua casa, ao lado do corpo da sua mãe, de 72 anos, segundo o ministro do interior do estado de Hesse, Peter Beuth.

Tanto o suspeito como a mãe tinham ferimentos de balas e a arma estava com o atirador.

A Procuradoria Federal alemã disse hoje que as investigações tiveram "motivação xenófoba".

A fonte ligada às investigações indicou que o ataque em cafés frequentado por cidadãos do Médio Oriente pode ter sido levado a cabo por um extremista de direita com "motivações xenófobas", mas não forneceu mais pormenores à Associated Press.

Os procuradores contam fornecer mais detalhes durante uma conferência de imprensa que vai decorrer em Carlsruhe ao final da manhã.