Presidente da China admite o uso da força contra Taiwan

A luta contra a independência da Ilha Formosa é umas das prioridades de topo. De fora do discurso, ficou a invasão da Ucrânia, que Pequim se recusa a criticar.



O presidente da China fugiu às críticas de atropelo aos direitos humanos, depois de vigilância reforçada sobre cidadãos, movimentos rastreados e confinamentos totais de cidades e regiões.



O foco está nos próximos cinco anos, e nas palavras de Xi Jinping, num país socialista moderno, comprometido com a transição energética.



O Congresso abre o caminho para um terceiro mandato de Xi Jinping, o que será histórico. Até agora, os líderes do Partido Comunista Chinês passavam o testemunho ao fim de dois mandatos.



Os próximos dias são de sessões à porta fechada. Os resultados são anunciados no próximo fim de semana.