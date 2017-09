Presidente da China defende marxismo para manter "a alma" do Partido Comunista

Lusa30 Set, 2017, 10:48 | Mundo

"Se nos desviamos ou abandonamos o marxismo, o nosso partido perderia a sua alma e direção", disse Xi Jinping na noite de sexta-feira, durante um encontro entre os membros do Politburo do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), segundo a agência estatal chinesa Xinhua.



"Sobre a defesa do papel orientador do marxismo, devemos manter uma resolução inquebrável, não vacilar nunca, em nenhum momento nem em nenhuma circunstância"



O também secretário-geral do Comité Central do Partido afirmou que "o PCC deveria integrar melhor os princípios do marxismo com a realidade da China contemporânea" e insistiu que está a "aprender com os feitos de outras civilizações" para se desenvolver ainda mais.



Xi afirmou que a ideologia marxista "demonstrou uma grande força e vitalidade" e destacou o seu "papel insubstituível para ajudar as pessoas a compreender e transformar o mundo, bem como promover o progresso social".



O líder da segunda economia mundial reiterou o seu apoio ao "socialismo com características chinesas" como o modelo ideal para definir o sistema com o qual quer dirigir a China atual.



Xi deixou também elogios aos 2.287 delegados ao Congresso do partido, que começa a 18 de outubro.



Os delegados vão representar 89 milhões de membros do PCC de todo o país, vindos de setores como defesa, economia, ciência, educação, saúde ou desporto.