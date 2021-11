Presidente da cimeira pede esforço final para um acordo

Depois de duas semanas de discussões os participantes na cimeira devem aprovar hoje um texto final, dia de encerramento da iniciativa mais importante para tentar controlar as emissões de gases com efeito de estufa e o aquecimento global.

Numa conferência de imprensa prévia a um plenário de ministros dos Estados participantes , Alok Sharma falou dos esforços feitos durante a noite passada para um novo esboço de acordo, que inclui melhorias (em relação a um primeiro esboço) nas previsões de financiamento dos países mais pobres.

O responsável pediu aos representantes dos 197 governos para que continuem as negociações no mesmo "espírito de colaboração" mostrado até agora, e garantiu que o processo de negociação está a ser "transparente".

Alok Sharma disse também que há "um pequeno número de assuntos chave" que terão de ser limados antes do texto final, que deve ser apresentado no final da cimeira, marcado para as 18:00, mas que pode ser adiado.

"Esta é a nossa oportunidade de forjar um mundo mais limpo, mais saudável e mais próspero", disse, pedindo aos delegados de cada país "soluções pragmáticas e praticáveis".

Os países estão a tentar consensualizar medidas para limitar a 1,5ºC (graus celsius) o aquecimento global durante este século em relação aos valores pré-industriais.

O projeto de conclusões que estava hoje a ser discutido apela para cortes mais rápidos nas emissões de gases com efeito de estufa, ajuda para os países mais pobres em relação a catástrofes naturais, e limites aos combustíveis fósseis.

Líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos terminam hoje em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que, ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.