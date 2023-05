Presidente da CNE da Guiné-Bissau diz que campanha decorre com civismo e espera que continue

"Tudo está em ordem, os partidos estão a respeitar-se uns aos outros, cada um está preocupado em apresentar o seu programa e ataques pessoais, individuais, acho que já entenderam que não leva a sítio nenhum", afirmou o juiz conselheiro N`Papi Cabi.

O presidente da CNE recomendou aos partidos que continuem com "civismo" até ao final do processo eleitoral, "porque no final é a Guiné-Bissau que está em causa e a democracia não é violência".

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram em 13 de maio a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 04 de junho da Guiné-Bissau, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido a 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral na Guiné-Bissau vai decorrer até 02 de junho.

O juiz conselheiro N`Papi Cabi falava à imprensa no aeroporto Osvaldo Vieira em Bissau à margem da cerimónia de entrega do material eleitoral, incluindo boletins de voto, fornecido por Portugal ao Governo guineense.

"Estes eram os últimos materiais eleitorais que estavam fora do país e chegando temos já a certeza que as eleições do dia 04 vão acontecer", disse.