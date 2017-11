Presidente da Colômbia agradece a Portugal apoio no processo de paz com as FARC

Lusa13 Nov, 2017, 17:39 / atualizado em 13 Nov, 2017, 18:00 | Mundo

Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aplaudido após ser condecorado com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, dia 13 de novembro de 2017 | Tiago Petinga - LUSA

"Queria agradecer-lhe a si, Presidente Marcelo, e a todo o povo português pelo apoio ao que de mais importante conseguimos alcançar na Colômbia e em toda a região da América Latina nestes últimos anos: a paz, a paz com as FARC.

"Não só nos deram todo o apoio durante a negociação, como contribuíram de forma generosa para o fundo fiduciário da União Europeia para o pós-conflito", disse Juan Manuel Santos no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.No final do ano passado, o governo colombiano e a guerrilha das FARC assinaram um acordo de paz que pôs fim a mais de 50 anos de guerra civil no país. O acordo contemplava, entre outros pontos, o desarmamento completo e a extinção das FARC.

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se por seu lado ao Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, como "construtor da paz no mundo" e "exemplo de coragem" e afirmou que Portugal o apoia agora ainda mais.

"Estamos consigo, apoiamo-lo como desde a primeira hora. E, como já tive ocasião de dizer: gostamos do Presidente e apoiamo-lo, ainda mais agora", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa declaração na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado Juan Manuel Santos, o Presidente da República Portuguesa enalteceu as relações bilaterais, destacando a evolução no plano económico.

"Em sete anos, foi possível construir uma relação de parceria e, mais que isso, uma relação de amizade. O Conselho Estratégico Luso-Colombiano que vai ser criado hoje, e que é o terceiro que nós temos para todo o mundo, é a prova desse caminho que fizemos em conjunto", considerou. Grande Colar para Juan Manuel Santos

Logo no início da sua intervenção, o chefe de Estado português referiu-se aos esforços do Presidente Juan Manuel Santos para pôr fim à guerra civil na Colômbia, defendendo que recebeu "muito justamente" o prémio Nobel da Paz em 2016, e que essa "é uma luta que continua".

No final do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que Juan Manuel Santos recebia o Grande Colar da Ordem da Liberdade, "pela luta pela paz, pela liberdade, pela democracia", condecorando também a sua mulher, María Clemencia Rodríguez, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

"Quando partir, sabe que o esperamos sempre aqui em Portugal, como amigo, e sabe também que o acompanhamos do fundo do coração nos últimos passos que vai dar para concretizar o processo de paz", acrescentou.O Grande-Colar da Ordem da Liberdade é o mais alto grau desta ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa já o atribuiu aos presidentes de Moçambique, França, Chile, Cabo-Verde e Luxemburgo.

Juan Manuel Santos, que realiza hoje a sua segunda visita de Estado a Portugal (a primeira foi em 2012), expressou a gratidão "de uma Colômbia esperançada", que está "a construir paz e reconciliação".

"Não esquecerei nunca, até ao último dia da minha vida, que a última arma das FARC que me entregaram foi-me entregue por uma portuguesa. Essa fotografia levo-a até ao túmulo, cheio de agradecimento", lembrou o presidente colombiano.

O chefe de Estado da Colômbia -- que recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo seu papel no processo de paz com as FARC - destacou ainda a crescente amizade com Portugal.

"Este é um encontro entre amigos, entre países que se conhecem e que, por isso, se amam. E nos últimos anos temo-nos conhecido mais, e por isso amamo-nos mais. O que aconteceu [entre os nossos países] nestes últimos sete anos foi lindo, foi muito importante", disse Juan Manuel Santos.

O chefe de Estado colombiano recordou que "estes laços de afeto se traduziram em vínculos de intercâmbio comercial, político, cultural, de todo o tipo".

"E são tão próximas as nossas relações, que até partilhamos espaços diplomáticos. Em África, por exemplo, no Quénia", salientou. Potencial de crescimento

Por outro lado, Juan Manuel Santos afirmou que a Colômbia "quer receber cada vez mais investimento português", recordando o caso do grupo de distribuição Jerónimo Martins, que em 2013 entrou naquele mercado latino-americano.

"O potencial para crescer é enorme (...). Ainda hoje estive com um empresário do grupo Jerónimo Martins, que chegou à Colômbia em 2013. Nunca lá tinham estado e hoje têm mais de 300 lojas na Colômbia. (...) Desejo o mesmo a todas as empresas portuguesas", disse.

Mas a Colômbia também pretende "aprender em Portugal", especialmente no setor do Turismo, considerando que nessa área os portugueses "são campeões do Mundo".

Juan Manuel Santos começou a sua intervenção reiterando as condolências da Colômbia a Portugal pela tragédia dos incêndios florestais, que vitimaram pelo menos 110 portugueses, e deixando um elogio a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua atuação durante a crise.

"Queria dar as condolências pela tragédia dos incêndios em solo português. A dor de Portugal é a dor da Colômbia e acompanhamos-vos com todo o coração. Dizia [há pouco] ao Presidente Marcelo que é nos momentos difíceis que se vê o caráter dos líderes, e a forma como o Presidente lidou com essa tragédia foi extraordinária e motivo de admiração de todos os colombianos", disse o chefe de Estado colombiano.