Presidente da Colômbia cria comissão de verdade e espera que traga reconciliação ao país

"O objetivo fundamental é passar da vingança à convivência, do ódio à reconciliação, da separação à construção conjunta de um futuro melhor. A verdade é um antídoto contra novos ciclos de violência", afirmou Juan Manuel Santos, após a criação da Comissão para o Esclarecimento da Verdade, Convivência e Não Repetição, prevista no histórico acordo de paz firmado, em novembro de 2016, com as antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para pôr termo a mais de meio século de conflito armado.

"Ao reconhecer a verdade, será mais fácil para a Colômbia reconciliar-se", disse o chefe de Estado colombiano, sublinhando que espera que a comissão também sirva para sarar feridas e dotar de "base sólidas" o novo país que se está a construir com a paz.

Juan Manuel Santos destacou que "no passado não houve justiça especial de paz nem comissões de verdade", uma vez que diferentes acordos de paz "apenas silenciaram as armas".

"Os povos que não conhecem a sua história estão condenados a repeti-la, por isso hoje [terça-feira] reunimo-nos com membros da Comissão para o Esclarecimento da Verdade para torná-la formal", acrescentou.

O Presidente colombiano reiterou que a nova instância "não é uma caça às bruxas", e vai procurar "encerrar o conflito" e "não deixar feridas abertas".

Os 11 membros da Comissão, seis homens e cinco mulheres, trabalharam durante três anos para ajudar a esclarecer a verdade do conflito armado na Colômbia.

