Presidente da Colômbia lança plano de substituição de plantações de coca

Lusa 16 Mai, 2017, 07:17 | Mundo

"Pela primeira vez, a Colômbia (...), o maior produtor e exportador de cocaína durante 30 a 40 anos, lançou um plano que oferece uma solução para os cultivadores de coca, de modo a que a substituam por produtos legais", disse Juan Manuel Santos em Peublo Nuevo, no município de Briceño, na cordilheira dos Andes.

"A paz vai permitir-nos encontrar uma solução definitiva, estrutural, a longo prazo para estas famílias", acrescentou o Presidente que, perante três dezenas de camponeses e familiares, desenterrou simbolicamente uma planta de coca, substituindo-a por uma bananeira.

O programa, que abrange 83.790 famílias, de acordo com o Governo, faz parte do acordo assinado em novembro com o movimento de guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que reconheceu ter financiado ações com narcotráfico. Um dos chefes da guerrilha, Pastor Alape, esteve também presente na cerimónia, na segunda-feira, em Pueblo Nuevo.

O plano de substituição, lançado também nos departamentos de Meta e Caqueta, visa erradicar 50 mil hectares de coca no espaço de um ano.

Em contrapartida é oferecida, entre outras coisas, uma subvenção mensal de um milhão de pesos (cerca de 315 euros) ao longo de um ano aos agricultores que aceitem substituir a coca por outras culturas.

"Este milhão de pesos é apenas um começo. Não garante que os agricultores saiam da marginalidade", indicou Pastor Alape, sublinhando a necessidade de "legalizar a terra de modo a que os camponeses possam ter acesso ao crédito" e que "os produtos tenham garantia de comercialização".

Juan Manuel Santos, que se desloca hoje aos Estados Unidos onde se vai encontrar, na quinta-feira, com o Presidente Donald Trump, saudou a votação do Congresso norte-americano a favor da doação de ajuda de 450 milhões de dólares à Colômbia, para financiar o plano "Paz Colômbia".

"É uma demonstração de apoio que todo o Estado norte-americano (...) presta à continuação daquilo que estamos a tentar fazer", afirmou.

Com 96 mil hectares de plantações, a Colômbia é o maior produtor mundial de folhas de coca e também o maior produtor de cocaína, com 646 toneladas em 2015, de acordo com dados da ONU.