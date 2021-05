Presidente da Colômbia ordena envio do exército para as ruas de Cali

O Presidente colombiano anunciou o destacamento a partir da localidade de 2,2 milhões de habitantes, terceira maior cidade do país, situada no departamento de Vale do Cauca, onde presidiu a um conselho de segurança.

"A partir desta noite começa o destacamento máximo da assistência militar à polícia nacional na cidade de Cali", disse Duque, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os violentos protestos fizeram pelo menos mais três mortos na cidade na sexta-feira, incluindo um procurador de Cali que disparou contra a multidão, antes de ser linchado pelos manifestantes.

Com estas mortes, sobe para 49 o total de pessoas que perderam a vida desde o início da contestação social, há mais de um mês, contra o Governo do conservador Ivan Duque, incluindo dois agentes da Polícia, segundo uma contagem da AFP.

No entanto, a rede de organizações da sociedade civil local "Defender a Liberdade: Um Assunto de Todos" elevou na sexta-feira para 59 as vítimas mortais nos protestos contra o Governo colombiano.

"Ao longo de um mês de protestos, temos contabilizados 59 homicídios, 32 deles cometidos presumivelmente pelas forças de ordem pública. Os restantes presume-se que foram mortos por civis não identificados no contexto do protesto", disse o porta-voz da rede, Óscar Ramírez.

O porta-voz sublinhou que o uso desproporcionado da força contra os manifestantes por parte das autoridades policiais e o uso indevido de armas de fogo deixaram 866 pessoas feridas, 51 delas com lesões oculares.

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch contabilizou 61 mortos.

As violentas manifestações, duramente reprimidas pelas forças policiais, e a maioria das mortes, foram registadas no departamento de Vale do Cauca, região marcada pela pobreza, racismo, tráfico de drogas e ainda pelo ressurgimento do conflito com um grupo dissidente das FARC, após os acordos de paz assinados guerrilha em 2016.

O governo afirma que os guerrilheiros se infiltraram nos manifestantes para provocar vandalismo e atacar as forças de segurança.

Os protestos começaram em 28 de abril, contra um projeto de reforma fiscal do Presidente de direita, rapidamente abandonado, que visava aumentar o IVA e alargar a base do imposto sobre os rendimentos.