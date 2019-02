Presidente da Colômbia sobe até à ponte que separa venezuelanos e ajuda humanitária

Edgard Garrido - Reuters

Iván Duque Márquez afirma que as forças que pretendem a mudança governativa na Venezuela não vão responder como Maduro, mas de forma ordeira e com estratégia.



De acordo com o enviado especial da Antena 1 à Venezuela, nuno Amaral, está para breve uma reunião ao mais alto nível entre o presidente do México, Colômbia, Peru e o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, para definir a estratégia a seguir.



Também o presidente auto-proclamado Juan Guaidó disse em Cucutá, Colômbia, que não vai descansar enquanto não conseguir a liberdade para a Venezuela.