Presidente da Comissão da União Africana em Bissau analisar situação política

Durante a sua estada em Bissau, que termina sexta-feira, segundo o programa enviado à Lusa, Mussa Faki Mahamat vai reunir-se com o Presidente da República, José Mário Vaz, o presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, e com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, entre outras autoridades e atores políticos guineenses.

O presidente da Comissão da União Africana inicia a visita, ao final do dia de hoje, com um encontro com os embaixadores e representantes das organizações internacionais presentes em Bissau.

Na sexta-feira, além do encontro com as autoridades guineenses, Mussa Faki Mahamat vai reunir-se também com os partidos políticos com e sem assento parlamentar, com a sociedade civil, entidades religiosas e grupos de jovens.

A visita termina com uma conferência de imprensa, na sede da União Africana, em Bissau.

A visita ao país visa "interagir com as autoridades nacionais sobre a situação política na Guiné-Bissau e trocar pontos de vista sobre questões ligadas ao continente à luz das reformas que estão a ser feitas", explicou Ovídeo Pequeno, representante da União Africana no país.

A Guiné-Bissau prevê realizar eleições legislativas a 18 de novembro, data ameaçada pelas dificuldades logísticas no processo de registo eleitoral em curso.