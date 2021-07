Presidente da Comissão das Conferências Episcopais da UE na peregrinação de agosto a Fátima

Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, de 62 anos, integra o grupo de prelados elevados a cardeal pelo papa Francisco, e foi, aos 61 anos, o primeiro luxemburguês a integrar o Colégio Cardinalício.

Segundo informação do Santuário de Fátima, "mantém com a comunidade portuguesa [radicada no Luxemburgo] uma relação de grande proximidade".

A Comece é formada por bispos delegados das Conferências Episcopais Católicas dos 27 Estados membros da União Europeia.

O bispo do Funchal, Nuno Brás, é o atual representante da Conferência Episcopal Portuguesa na Comece.

A peregrinação de 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima, e que assinala a quarta aparição de Nossa Senhora aos três videntes, nos Valinhos, em 19 de agosto, é conhecida como a Peregrinação dos Emigrantes.

Este ano, as peregrinações aniversárias terão como tema o mote do ano pastoral - "Louvai o Senhor que levanta os fracos" - e insere-se na dinâmica para os próximos três anos, período em que o Santuário estará sintonizado com a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), prevista para 2023 em Lisboa, procurando responder aos novos desafios pastorais colocados pela pandemia.

Para presidir às três principais peregrinações internacionais aniversárias do ano foram convidados três cardeais - Tolentino Mendonça (maio), Jean-Claude Hollerich (agosto) e Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Baia e primaz do Brasil (outubro), que têm em comum o facto de terem sido elevados a cardeal pelo papa Francisco e integrarem o grupo de eleitores mais novos num futuro Conclave.