Presidente da comissão do bicentenário do Senado pede desculpas pela ausência de Bolsonaro

O presidente da comissão do bicentenário do Senado brasileiro pediu hoje desculpas aos chefes de Estado estrangeiros, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa, pela ausência não justificada e sem mensagem por parte do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.