Presidente da Comissão Europeia defende reavaliação do prazo para acordo pós-Brexit

Em entrevista ao jornal francês Les Echos , Ursula Von der Leyen admite esta sexta-feira que está preocupada com o tempo que Londres e Bruxelas terão para chegar a um entendimento.Von der Leyen sugere que Reino Unido e União Europeia equacionem a possibilidade de prolongar as negociações a meio do próximo ano., salientou.





“Acho que seria razoável fazer um balanço a meio do [próximo] ano e, se necessário, concordar com uma nova extensão do período de transição”, disse a responsável europeia.







Em entrevista ao jornal francófono, von der Leyen admitiu estar, inquietações que são partilhadas com o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier.





“Parece-me que, de ambos os lados, devemos considerar seriamente se as negociações são viáveis em tão pouco tempo”, frisou a líder da Comissão Europeia.





Sobre a relação comercial entre as duas partes, Ursula von der Leyen espera estabelecer um “bom relacionamento” com os vizinhos, mas considera que o princípio de igualdade deve prevalecer.





“Se queremos beneficiar da prosperidade criada por um mercado único, todos temos de aceitar os seus princípios e valores comuns. Caso contrário, as duas partes devem concordar com as barreiras a serem impostas”, referiu.





“Já passaram três anos e meio desde que provámos a nossa capacidade de permanecer unidos e de fazer a uma só voz, de ser claros sobre os nossos valores e princípios. A União Europeia conta com o seu mercado único e os seus 750 acordos de livre comércio. Temos o que é preciso para promover a nossa economia e gostaríamos de incluir os nossos amigos britânicos neste ambiente”, acrescentou ainda a responsável europeia.



Onze meses para negociar





O Reino Unido deverá sair da União Europeia já a 31 de janeiro de 2020, momento em que se inicia uma nova fase do processo iniciado com o referendo de 2016.





De fora do bloco europeu, Londres vai continuar a aplicar as regras europeias pelo menos até ao final de 2020, no chamado “período de transição”, que pode ser estendido até mais dois anos.





Nesse período de transição, as duas partes devem concluir as negociações sobre a relação futura, com o estabelecimento de um acordo comercial.





Em caso de necessidade, o Reino Unido pode pedir a extensão, sendo que este novo adiamento deve ser requerido junto da União Europeia até 1 de julho de 2020.





No entanto, Boris Johnson tem negado qualquer possibilidade de estender o período de transição para lá dos 11 meses que vão restar do ano de 2020 após a saída, no final de janeiro.





há precisamente uma semana, no dia 20 de dezembro, a Câmara dos Comuns aprovou o projeto de lei sobre o acordo de retirada da União Europeia, com 358 votos a favor e 234 votos contra.

Importa lembrar que,





Assim, a confortável maioria absoluta do Partido Conservador, que resultou das eleições britânicas de 12 de dezembro, deu luz verde à saída do Reino Unido na data prevista, a 31 de janeiro.





A votação final do documento deverá ocorrer a 9 de janeiro, mas o projeto de lei poderá ainda sofrer alterações ao nível das comissões parlamentares.





Uma das alíneas que se deverá manter na proposta de lei aprovada pela câmara baixa do Parlamento britânico será a da proibição de prolongar o período de transição para lá de 31 de dezembro de 2020.





Neste cenário, a oposição teme uma situação de caos em caso de o período de transição não resulte em nenhum entendimento entre o Reino Unido e os 27. Vários analistas sugerem mesmo que a parte mais difícil do moroso processo do Brexit só começa agora.



Dificuldades para Boris Johnson





Desde que ocupou o cargo de primeiro-ministro, Boris Johnson deu a entender que os britânicos vão procurar um entendimento sobre a futura relação na forma de um acordo de livre comércio à imagem do que já existe entre a União Europeia e o Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), em que 98 por cento das taxas alfandegárias são eliminadas.





Só que, recordam os analistas, o acordo negociado entre Otava e Bruxelas, concluído em 2016, levou sete anos a ser negociado e ainda não foi sequer ratificado por todos os Estados-membros da União Europeia.







E se houve dificuldades nas negociações com o Canadá, esperam-se ainda mais problemas nas conversações com o Reino Unido , até porque o total de comércio da UE com Londres é quatro vezes superior às trocas comerciais com o país da América do Norte.





Aliás, o processo de saída do Reino Unido tem sido marcado por vários emprevistos. Antes de Boris Johnson chegar ao poder, a ex-primeira-ministra Theresa May viu o seu acordo com Bruxelas a ser vetado em diversas ocasiões pela Câmara dos Comuns.







Mesmo que o atual inquilino do número 10 de Downing Street tenha garantido no último escrutínio que tem a câmara baixa do Parlamento do seu lado - os tories agora eleitos garantiram lealdade ao acordo que negociado com Bruxelas -, outros problemas se poderão adensar nos próximos meses, nomeadamente a questão da unidade do Reino Unido, com a fronteira marítima na ilha da Irlanda ou as tensões separatistas na Escócia.







Mantém-se também o fantasma do "hard-Brexit". Se estas negociações falharem ou não ficarem concluídas até ao final de 2020, o Reino Unido passa a estabelecer trocas comerciais com os países da União Europeia sem quaisquer especificidades, como com qualquer outro membro da Organização Mundial de Comércio, com uma rutura que seria caótica para Londres, mas também para Bruxelas.